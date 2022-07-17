مقتل 9 أشخاص في عمليات إطلاق نار منفصلة جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ-سانا

قتل تسعة أشخاص بالرصاص في وقائع منفصلة جرت بإقليمين في جنوب أفريقيا مساء أمس.

ونقلت رويترز عن شرطة جنوب أفريقيا اليوم قولها في بيان: إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان في منطقة ثيمبليهل في إقليم جوتينغ إثر هجوم مسلحين مجهولين وإطلاقهم النار عليهم أمس.

وفي حادث إطلاق نار آخر في المنطقة نفسها الواقعة جنوب جوهانسبرغ قالت الشرطة: إنها عثرت على رجل يبلغ من العمر 63 عاماً مقتولاً بالرصاص.

وفي إقليم وسترن كيب قالت الشرطة: إنها تحقق في مقتل ثلاثة أشخاص الليلة الماضية في بلدة خايليتشا فيما قال الكولونيل أندريه تروت إن شخصاً رابعاً قتل في واقعة منفصلة.

وبينت الشرطة أنها تلاحق عدداً من المشتبه بهم في التسبب بالحوادث المذكورة.

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