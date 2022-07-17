قوات جمهوريتي دونباس تحرر 253 مركزاً سكنياً من القوات الأوكرانية

دونيتسك-سانا

أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم أن القوات المتحالفة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تمكنت من تحرير 253 مركزاً سكنياً في دونباس من القوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيان للقيادة أنه “بحلول اليوم تمكنت قوات دونيتسك ولوغانسك المتحالفة بدعم ناري من الجيش الروسي من تحرير 253 مركزاً سكنياً في دونباس بما في ذلك نوفايا كامينكا وستريابوفكا”.

وأشار البيان إلى أن هذه القوات تمكنت من تحرير فولنوفخا وهي مركز منطقة استراتيجي جداً في جنوب دونيتسك وكذلك تحرير مدينة ماريوبول وهي من أكبر المدن على شاطئ بحر آزوف وكذلك سفياتوغورسك.

وكانت القوات المتحالفة سيطرت على كامل أراضي جمهورية لوغانسك في أوائل الشهر الجاري بعد تحرير ليسيتشانسك والبلدات المحيطة بها من قوات نظام كييف.

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