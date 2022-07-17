المهندس عرنوس خلال لقائه السفير البرازيلي بدمشق: ضرورة زيادة وتنويع النشاط التجاري بين البلدين

دمشق-سانا

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم سفير البرازيل لدى سورية فابيو فاز بيتالوكا بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده في دمشق.

وأكد المهندس عرنوس خلال اللقاء رغبة الحكومة السورية بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين مشيراً إلى أن الأبواب مفتوحة أمام الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال البرازيليين للاستثمار في سورية في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح كافة التسهيلات والمزايا للراغبين بالاستثمار وموضحاً أهمية تشجيع قطاع الأعمال في البلدين على زيادة وتنويع النشاط التجاري بينهما.

ووصف رئيس مجلس الوزراء العلاقات بين سورية والبرازيل القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل بالقوية والتاريخية منوهاً بالجهود التي بذلها السفير بيتالوكا لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جهته شكر السفير بيتالوكا الحكومة السورية على التسهيلات التي قدمتها للسفارة البرازيلية معرباً عن رغبة بلاده وقطاع الأعمال فيها بزيادة حجم التبادل التجاري وإقامة مشروعات استثمارية في سورية وتعزيز التعاون الثقافي بما يعكس أهمية العلاقات بين الجانبين وخصوصاً مع وجود جالية سورية كبيرة في البرازيل.

وجدد السفير البرازيلي وقوف بلاده إلى جانب سورية ودعم سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها معرباً عن إعجابه بثبات وصمود الشعب السوري وتصميمه على مواجهة وتجاوز الحصار المفروض عليه ومشيراً إلى أن السفارة البرازيلية في دمشق لم تغلق أبوابها طيلة سنوات الحرب على سورية.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.

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