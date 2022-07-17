تسويق أكثر من 48 ألف طن من محصول القمح بحمص

حمص-سانا

بلغت كميات القمح المسوقة إلى مراكز تسليم الحبوب بحمص 48 ألفاً و291 طناً منها 44 ألفاً و716 طناً تم تسليمها إلى صوامع الحبوب والباقي إلى فرع إكثار البذار.

وبين مدير زراعة حمص المهندس يونس حمدان في تصريح لمراسل سانا أن عمليات الحصاد شارفت على الانتهاء وتم حتى الآن حصاد 13 ألفاً و280 هكتاراً من المساحات المزروعة بالقمح البعل و13 ألفاً و452 هكتاراً من القمح المروي في حين تم حصاد 3448 هكتاراً من المساحات المزروعة بالشعير البعل و469 هكتاراً من الشعير المروي وبلغت كميات الشعير المسلمة إلى فرع إكثار البذار 280 طناً.

وبين مدير الزراعة أنه تم حصاد 219 هكتاراً من المساحة المزروعة بالعدس و6 هكتارات بالحمص المروي و1511 هكتاراً بالحمص البعل وتمت زراعة 150 هكتاراً بالفول السوداني التكثيفي و141 هكتاراً بالذرة الصفراء التكثيفية و25 هكتاراً بفول الصويا.

وكانت مديرية الزراعة قدرت إنتاج المحافظة من القمح للموسم الزراعي الحالي بـ 69 ألف طن.

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