الصين تجدد إصدار إنذار باللون الأصفر للتحذير من ارتفاع درجات الحرارة

بكين-سانا

جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم إصدار إنذار باللون الأصفر للتحذير من درجات الحرارة المرتفعة حيث اجتاحت موجات شديدة الحرارة أجزاء كثيرة في أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن المركز الصيني قوله في بيان “إنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة في أجزاء من شينجيانغ وشنشي وشانشي وخبي وبكين وهوبي وغيرها من المناطق أكثر من 35 درجة مئوية وأن تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق في شنشي وتشجيانغ” داعياً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية معنية وتجنب القيام بأنشطة خارجية خلال فترات الحرارة العالية.

ويوجد في الصين نظام تحذير من أربعة مستويات مرمزة بالألوان حيث يمثل اللون الأحمر أشد الأحوال الجوية قسوة يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency