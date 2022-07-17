إيران تضع 61 شخصية أميركية على قائمة العقوبات

طهران-سانا

وضعت إيران 61 شخصية أميركية على قائمة العقوبات أمس بينهم وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو وجون بولتون مستشار الأمن القومي السابق وذلك على خلفية تورطهم في تقديم الدعم لمنظمة إرهابية.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإيرانية إنه بناء على قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والتصرفات المغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة ولا سيما المادة 4 من القانون تم وضع أفراد ومسؤولين أميركيين في قائمة الإرهاب بسبب دعمهم المتعمد لما يسمى بـ “منظمة مجاهدي خلق” الإرهابية من خلال المشاركة في تجمعات لها وتأييد أهدافها وأعمالها الإرهابية إضافة إلى تقديم الدعم السياسي والدعائي لها.

وأضافت الوزارة إنه “وعلى مدى العقود الماضية قامت هذه الزمرة بارتكاب عدد لا يحصى من الأعمال الإرهابية أودت بحياة أكثر من 17 ألف مدني بريء وعلى وجه الخصوص الأطفال والنساء .. وعلى الرغم من الطبيعة الوحشية لهذه المنظمة وأنشطتها الإرهابية المسلحة تواصل الولايات المتحدة دعمها وتبنيها المعايير المزدوجة ونفاقها في هذا الصدد”.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه وفي ضوء انتهاك الولايات المتحدة للالتزامات الدولية التي تقضي بوجوب الامتناع عن تسهيل أو تشجيع الأعمال الإرهابية من خلال دعمها لهذه المجموعة قررت إضافة 61 مسؤولاً وفرداً أميركياً لقائمة العقوبات بينهم بومبيو وبولتون والسناتوران السابقان جوزيف ليبرمان وروبرت تورسيلي وآخرون.

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