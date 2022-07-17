لورانس… رواية جديدة تعالج قضايا اجتماعية وفق رؤى مختلفة

دمشق-سانا

تعالج الأديبة أسمهان الحلواني في روايتها الجديدة (لورانس) قضايا اجتماعية متنوعة عبر رؤى مختلفة بأحداث كثيرة تمحورت في قرية لورانس التي ارتبطت فيها أغلب أحداث الرواية وما طرحته من إشكالات اجتماعية.

في رواية الحلواني كانت الجدة سليمة أهم أبطال الرواية التي وصلت إليها أغلب القضايا والأحداث منها ما شاركت بعلاجها وأخرى دارت حولها وكانت شخصية متفاعلة وفاعلة في أغلبها.

بتول الحفيدة التي جاءت إلى قرية لورانس لتفاجئ الجدة كانت الشخصية الثانية التي حركت أحداثاً كثيرة وارتبطت بها تفاعلات أغلب شخوص الرواية بشكل إيجابي وسلبي متفردة بصفات مختلفة عن الآخرين وهذا ما دفعها إلى ترك أهلها وأسرتها والمدينة لتسكن مع جدتها سليمة.

ومن خلال حركة الشخصيات رفعت الروائية الحلواني قيمة المحبة ووصفت اختلاف الشخصيات بشكل ظهرت فيه شخصيتها وتربيتها الذاتية ليكون الحدث الأساسي المتصاعد في الرواية كما شاءت له.

تقع الرواية في 342 صفحة وتحمل أسلوباً جديداً في الكتابة عبرت الكاتبة من خلالها عن أهمية دور المرأة في مواجهة السلبيات ودعم الإيجابيات والاهتمام بالثقافة.

وأشار الباحث أيهم صقر مدير دار سين للطباعة والنشر والإعلام التي نشرت الرواية الى أن هذا العمل الروائي يساهم كثيراً في ظهور دور المرأة في الكتابة والأدب رغم كل ما واجهته من صعوبات على مختلف الصعد.

محمد خالد الخضر

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