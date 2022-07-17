سلطات زابوروجيه تطالب بسحب قوات كييف

موسكو-سانا

دعا فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه سلطات كييف إلى وقف احتلالها لعاصمة المقاطعة وسحب قواتها من المنطقة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن روغوف قوله إن نحو 70 بالمئة من أراضي المنطقة يقع حالياً تحت سيطرة القوات المتحالفة لكن الجيش الأوكراني لا يزال يحتل المركز الإقليمي مدينة زابوروجيه لافتاً إلى أنه سيتم تحرير مدينة زابوروجيه.

وكشف روغوف عن وضع خطة لكي يتم تحرير المدينة بأقل ما يمكن من الدمار وخاصة فيما يتعلق بمنشآت البنية التحتية وذلك على الرغم من أن مسلحي زيلينسكي يتعمدون تدمير الجسور والمنشآت الحيوية.

ولفت روغوف الى أن القوميين المسلحين ورجال الشرطة والمخابرات الأوكرانية ينفذون حاليا عمليات اعتقال جماعية في المدينة مؤكداً انتظار سكان بقية مناطق المقاطعة للتحرير مطالبين بإنقاذهم من احتلال القوميين الأوكرانيين.

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