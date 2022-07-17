المجلس الأعلى في اليمن .. التدخلات الخارجية تمثل الإعاقة الكبرى للسلام

صنعاء-سانا

أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للبلاد تمثل الإعاقة الكبرى للسلام مشدداً على ضرورة وقف العدوان السعودي وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

وعبر المجلس في بيان اليوم عن رفضه لأي مخرجات تصدر عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة وقال إن الولايات المتحدة “ليست في صدد تعديل سلوكها تجاه اليمن والمنطقة ككل ما يجعل من زيارة بايدن محل إدانة وشجب ورفض لدى الشعب اليمني وكل أحرار الأمة”.

واستهجن المجلس الحديث عن تفاهمات حول تمديد الهدنة وقال إن”الهدنة التي لم يلتزم طرف العدوان بتنفيذ بنودها مثلت تجربة صادمة ومخيبة للآمال ولا يمكن تكرارها في المستقبل مع الاستعداد الدائم لتعزيز أي جهود تتسم بالمصداقية وتقود إلى معالجات حقيقية وعملية في الجانبين الإنساني والاقتصادي”.

وأكد المجلس أن السلام في اليمن يتطلب إرادة واضحة وجادة واستعداداً عملياً من قبل المعتدين لاحترام سيادة واستقلال اليمن والإنخراط بشكل عملي في وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال إلى جانب معالجة كل آثار وتداعيات الحرب مشيراً إلى أنه قدم الكثير من المبادرات والتنازلات بغية التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني ولكن دون جدوى.

وشدد المجلس في بيانه على أن تمسك النظام السعودي بالحصار وإعاقة دخول السفن إلى ميناء الحديدة وإغلاق الأجواء والمطارات اليمنية يعتبر جريمة حرباً واضحة ومعلنة مجدداً التأكيد على حق الشعب اليمني الكامل في مواصلة النضال واتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات والخيارات التي تضمن حقوقه كاملة.

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