بحرية الاحتلال تعتدي على الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة

القدس المحتلة- سانا

جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن بحرية الاحتلال استهدفت بنيران رشاشاتها الثقيلة وبالمياه العادمة مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ بلدتي جباليا وبيت لاهيا ومنطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع ما اضطرهم إلى مغادرة البحر.

وتعتدي قوات الاحتلال يومياً على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد مصدر رزقهم الوحيد في ظل حصار جائر منذ أكثر من 15 عاماً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency