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قوات الأمن التونسية تعتقل إرهابيين وسط البلاد

2022-07-16

تونس-سانا

اعتقلت قوات الأمن التونسية عنصرين من تنظيم (داعش) الإرهابي في ولاية القصرين وسط البلاد.

ونقلت صحيفة الشروق التونسية عن وزارة الداخلية التونسية قولها في بيان “إن قوة من الأمن الوطني بالقصرين تمكنت بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي مشيرة إلى أن الإرهابيين اعترفا خلال التحقيقات معهم بتبني الفكر الإرهابي ومبايعة تنظيم داعش الإرهابي منذ عام 2017.

وكانت قوات الأمن التونسية فككت في الثاني من الشهر الجاري خلية إرهابية مكونة من 3 أشخاص في صفاقس جنوب البلاد.

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