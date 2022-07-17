الدفاع الروسية: نظام كييف ينشر مدفعية وراجمة صواريخ في مدرسة بأوديسا

موسكو-سانا

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن قوات النظام الأوكراني نشرت مدرعات ومدفعية ثقيلة وراجمة صواريخ في مدرسة بمدينة أوديسا .

وأوضح ميزينتسيف في بيان اليوم أن قوات كييف نصبت الحواجز ونقاط التفتيش حول المدرسة ولغمت الطرق المؤدية إليها ولم تخطر السكان بذلك عمداً مشيراً إلى أن المسلحين الأوكرانيين يخططون أيضاً لتفجير جسر في مقاطعة زاباروجيه بهدف اتهام الجيش الروسي بشن ضربات عشوائية.

في سياق متصل أعلن ميزينتسيف إجلاء نحو 28 ألف شخص بينهم أكثر من 5 آلاف طفل من المناطق الخطرة في دونباس إلى روسيا خلال اليوم الماضي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency