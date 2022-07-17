فنية الكيك بوكسينغ بحمص تنتقي منتخبات المحافظة الأنثوية تحضيراً للاستحقاقات القادمة

حمص-سانا

تحضيراً للاستحقاقات القادمة انتقت اللجنة الفنية للكيك بوكسينغ في حمص منتخبات المحافظة الأنثوية وذلك بعد تجارب أجرتها مؤخراً في صالة الملعب البلدي.

ففي فئة الناشئات تم انتقاء اللاعبات جودي بدور و آلاء غراب و ماريا سرحان وساندرا الظاهر وكاترين شتات ولينا الظاهر.

أما فئة الشابات فضمت اللاعبات سارة زلاط و بتول جعفر وسيدرا عمران و روان الخليل و لارا الشمالي فيما تم انتقاء كل من سيلين زلاط وبتول الأحمد وعبير العمر لفئة السيدات.

رئيس اللجنة الفنية للكيك بوكسينغ بحمص أحمد العيسى قال في تصريح لسانا إن تجارب الانتقاء التي أجرتها اللجنة لانتقاء الفئات الثلاث شهدت منافسات قوية موضحاً أنه سيتم إخضاع هذه المنتخبات للتدريبات المكثفة في الفترة القادمة تحضيراً للمشاركة في الاستحقاقات خلال الفترة القادمة.

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