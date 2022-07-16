فعاليات منوعة تعكس التراث السوري ضمن اليوم الثاني لمهرجان القلعة والوادي

حمص-سانا

شهد اليوم الثاني من مهرجان القلعة والوادي الذي تقيمه محافظة حمص فعاليات منوعة عكست تراث المنطقة وعاداتها وأضفت أجواء من الفرح والسرور بين الأهالي والزوار.

الفعاليات انطلقت في بلدة حب نمرة من خلال مهرجان الكشاف بمشاركة ثلاثة فرق للكشافة من مشتى عازار والمشتاية وحب نمرة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت مديرة سياحة حمص ملك عباس أن أهم ما يميز مهرجان القلعة والوادي هو مشاركة المجتمع المحلي والحضور اللافت للأهالي في مختلف النشاطات.

بدوره أشار قائد فرقة كشاف السيدة في مشتى عازار روجيه الأحمر أن هذه هي المشاركة الأولى لهم خارج بلدتهم حيث جاؤوا ليشاركوا كشاف القرى الأخرى في تقديم عدد من المعزوفات الوطنية والغربية معتبراً أن هذه المشاركات تدعم الشباب الذين هم جزء من هذا المهرجان.

بدورها رياما حداد قائدة ترومبيتات قالت: إن مشاركتنا في مهرجان الكشاف اليوم تقدم لنا الدعم لنستمر ونتطور في عملنا كفرق شبابية معتبرة أن مهرجان القلعة والوادي فرصة مهمة للشباب ليقدموا ما في جعبتهم من نشاطات وإبداعات.

وقال الشاب غيث طعمة قائد كشاف دير مار جرجس المشتاية أن مشاركة الكشاف في مهرجان القلعة والوادي له خصوصية لكونه يحمل رسالة محبة وتعاون وعطاء لافتاً إلى دور المهرجان في تنشيط القطاع السياحي والاقتصادي في المنطقة ونشر الفرح بين الأهالي.

المهندس نزار شبشول رئيس بلدية حب نمرة بين أن البلدة تشارك بشكل دائم في فعاليات مهرجان القلعة والوادي عبر مجموعة من الأنشطة المنتقاة والتي تعكس أصالة المكان وتمسك أهاليه بثوابتهم الوطنية.

وشهدت قرى وبلدات الوادي انطلاق حملة نظافة بعنوان “وادينا أحلى” شملت تنظيف ساحات وشوارع الوادي إضافة لتنظيف جسم سد المزينة بمشاركة نحو 30 شاباً وشابة.

وفي كنيسة سيدة البشارة أحيا شعراء من بلدة المزينة أمسية شعرية تضمنت مجموعة من القصائد الغزلية والوطنية والشعر المحكي للشاعرين غسان سلوم وكمال كرم.

وقال المهندس يوسف عبود رئيس بلدية المزينة أن ما نفذ اليوم من نشاطات وفعاليات في الوادي جزء من فعاليات مهرجان القلعة والوادي الذي بات تقليداً سنوياً حافظت عليه محافظة حمص فأصبح ملتقى سنوياً لأهالي المنطقة والسياح معتبراً أن المهرجانات حالة ثقافية مهمة تعبر عن تراث وتاريخ وحضارة سورية.

بدورهم سالي نادر ولمى وطوني إبراهيم من أهالي بلدة المزينة المغتربين أشاروا إلى أن مهرجان القلعة والوادي أصبح موعداً للفرح ولمة الأهل في مختلف قرى الوادي وأصبح الأهالي والمغتربين الذين يقضون إجازاتهم في سورية ينتظرونه بلهفة وحب.

واختتمت الفعاليات بحفل فني للفنان أيمن مخول وفرقته الموسيقية في ساحة مطعم قلعة كنعان بالمزينة.

مثال جمول و لارا أحمد

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