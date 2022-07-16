فيروزة يخسر أمام الأرثوذكسي الأردني ببطولة غرب آسيا للسيدات بكرة القدم

عمان- سانا

خسر نادي فيروزة أمام الأرثوذكسي الأردني بثلاثة أهداف دون رد ببطولة غرب آسيا للسيدات بكرة القدم المقامة في مدينة الزرقاء الأردنية.

وكان فيروزة خسر أمام نادي نفط الشمال العراقي بهدف مقابل لا شيء في أولى مبارياته بالبطولة التي سيختتم دورها الأول بلقاء الصفا اللبناني.

ووفقاً لنظام البطولة يلتقي في ختام الدور الأول أول الترتيب العام مع ثاني الترتيب لتحديد البطل والوصيف ويتواجه الثالث والرابع لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency