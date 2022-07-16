الأمن الروسي يعثر على وكر أسلحة معدة لأعمال تخريبية في خيرسون

موسكو-سانا

أعلنت قوات الأمن الروسية العثور على وكر يحوي أسلحة معدة لتنفيذ أعمال تخريبية في غابة غولو بريستانسكي في مقاطعة خيرسون المحررة.

ونقلت وكالة نوفستي الروسية عن السلطات المحلية قولها في بيان اليوم “تم اعتقال أوكراني من المنضوين ضمن التشكيلات المسلحة أعد مخبأ للأسلحة الفردية والذخيرة في غابة بمنطقة غولو بريستانسكي”.

وأضاف البيان “التحقيق يشير إلى أن الأسلحة التي تم العثور عليها كانت معدة لاستخدامها في الأعمال التخريبية ضد القوات الروسية والمدنيين”.

وكان القوات الروسية حررت في الثاني من آذار الماضي المركز الإقليمي لمدينة خيرسون بشكل كامل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency