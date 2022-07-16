ضبط أكثر من طن من المخدرات جنوب شرق إيران

طهران-سانا

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي لمحافظة هرمزكان العميد غلام رضا جعفري أن الشرطة الإيرانية ضبطت خلال الأسبوع الماضي طناً واحداً و240 كيلوغراماً من أنواع المخدرات في عدد من المناطق داخل هرمزكان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة ارنا عن جعفري قوله في تصريح للصحفيين اليوم “إن هذا الإنجاز تحقق وفق الخطة التي تبنتها قيادة قوى الأمن الداخلي بهدف تطهير المناطق الحاضنة للمخدرات والتي أفضت إلى اعتقال 63 مهرباً ومتعاطياً للمخدرات في هذه المحافظة أيضاً”.

وكانت الشرطة الإيرانية ضبطت بداية الشهر الجاري أكثر من 1.5 طن من المخدرات في محافظتي سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

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