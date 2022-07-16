ضبط مطحنة ومجرشة وصهريج مازوت مخالفة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مطحنة خاصة فيها نحو 2000 كيس دقيق تمويني ونخالة ودقيق دون مواصفات ومجرشة خاصة فيها 50 ألف كيلوغرام من القمح المحلي وصهريج توزيع مازوت مخلوط بالماء.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه تم ضبط مطحنة خاصة في عدرا الصناعية بداخلها 124 كيس دقيق تمويني من إنتاج السورية للحبوب و140 كيس دقيق فارغاً و519 كيس نخالة و1150 كيس دقيق لا يوجد عليها مواصفات.

وأشارت المديرية إلى أنه تم تنظيم الضبوط اللازمة بمخالفة حيازة دقيق تمويني والاتجار به وعدم وجود مواصفات بقصد الغش بالبضاعة ذاتها لكونها ناتجة عن نخل الدقيق التمويني مبينة أنه تم إغلاق المطحنة أصولاً وتسليم الكميات للسورية للحبوب وأحيل المخالفون للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

كما تم ضبط مجرشة خاصة في قرية المنصورة التابعة لناحية الغزلانية وبداخلها أكثر من 50 ألف كيلوغرام من القمح المحلي يقوم صاحب المجرشة بتجميع المادة بقصد سلقها وجرشها لبيعها كبرغل في السوق.

ولفت البيان إلى أنه تم تنظيم ضبط بحق المخالف بجرم الاتجار بمادة القمح المحلي واستخدامه لغير الغاية المخصصة له وحجزت الكمية المضبوطة وأغلقت المجرشة وأحيل المخالف للقضاء المختص.

ووفق البيان تم أيضاً ضبط صهريج توزيع مازوت في دوما بمخالفة الغش من خلال خلط المازوت بالماء بقصد الاتجار وتم حجز الصهريج والكمية الموجودة فيه والبالغة نحو 1000 ليتر.

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