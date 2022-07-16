نادي الأسير الفلسطيني: احتجاز الاحتلال جثامين الشهداء جريمة حرب

القدس المحتلة-سانا

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية كما تندرج في إطار سياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا النادي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها لافتاً في هذا الصدد إلى استمرار احتجاز جثمان الشهيد الأسير نصار طقاطقة للسنة الثالثة على التوالي والذي استشهد نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد عام 2019 في معتقل الرملة.

ولفت النادي إلى أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد داخل معتقلات الاحتلال تضاف إلى سجله الحافل بالإجرام والانتهاكات بحق الفلسطينيين من خلال القتل الممنهج المخالف لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بحقهم في تلقي العلاج وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم.

وحذر النادي من أن حياة عدد كبير من الأسرى المرضى داخل معتقلات الاحتلال معرضة لخطر الموت المحدق جراء تواصل إجرامه.

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