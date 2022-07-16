رئيس مجلس الشيوخ في الباراغواي من جديدة يابوس: تقوية وتطوير مختلف جوانب العلاقات مع سورية

ريف دمشق-سانا

وصل اليوم رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الباراغواي أوسكار روبن سولومون فرنانديز على رأس وفد في زيارة رسمية إلى سورية عبر معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق.

وأوضح فرنانديز خلال تصريح للصحفيين من قاعة الشرف في المعبر أن الزيارة تهدف إلى تقوية وتطوير مختلف جوانب العلاقات بين بلاده وسورية عموماً ومجلس الشيوخ في الباراغواي ومجلس الشعب في سورية بشكل خاص.

ويضم الوفد عضو مجلس الشيوخ رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الباراغواي خوان عفرا ميغيل وسفير الباراغواي في بيروت والقائم بأعمال سفارة بلاده في دمشق فيرناندو باريسي والقنصل الفخري لجمهورية الباراغواي في سورية محمد قطان والقنصل الفخري لسورية في الباراغواي معتز الخطيب.

وكان في استقبال وفد الباراغواي البرلماني في قاعة الشرف وفد من مجلس الشعب برئاسة نائب رئيس المجلس محمد أكرم العجلاني إضافة إلى أمين سر المجلس ميساء صالح ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين بالمجلس بطرس مرجانة إضافة لأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية وسيم قطان.

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