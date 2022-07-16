فعاليات فنية ورياضية في المخيم الشبيبي التربوي بدرعا

درعا-سانا

بدأت اليوم فعاليات المخيم الشبيبي التربوي الصيفي في درعا بمشاركة نحو 100 شاب وشابة من طلاب مرحلة التعليم الأساسي.

وذكر أمين رابطة الشهيد أمين النجار التابعة لفرع شبيبة درعا ضياء الدين السعيد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المخيمات تأتي ضمن خطة قيادة اتحاد شبيبة الثورة لتعزيز الأنشطة التربوية والعمل التطوعي والمخيمات بهدف تنمية الحالة الإبداعية لدى الشباب وصقل مواهبهم في مختلف المجالات وأعدادهم ليكونوا قادة ناجحين في المستقبل.

وبين أن فعاليات المخيم التي تستمر أسبوعاً كاملاً سواء لمرحلة التعليم الأساسي أو الثانوي تتنوع بين نشاطات تربوية وفنية وثقافية وتنظيمية ورياضية وإعلامية ومبادرات تطوعية.

وتنطلق فعاليات المخيم للمرحلة الثانوية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وتستمر حتى الثامن والعشرين منه.

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