موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الصواريخ التي ترسلها أمريكا وأوروبا لنظام كييف قد تعود إلى من أرسلها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فولودين قوله اليوم “إنه بسبب عدم احترافية نظام كييف قد تعود هذه الصواريخ التي أرسلوها إلى أصحابها” مشيراً إلى أن واشنطن التي ترغب في مواصلة الحرب حتى آخر مواطن أوكراني تجعل أوروبا رهينة لأن هذه الهدايا الخطيرة يمكن أن تعود إليها.

وكانت أمريكا والدول الأوروبية أرسلت إلى أوكرانيا قبل وبعد بدء العملية الروسية الخاصة كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة وهو ما أدى إلى تصعيد وتأجيج الأوضاع في هذا البلد.

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