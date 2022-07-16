الدفاع الروسية: تدمير بطاريات مدفعية واستهداف مواقع قيادية تابعة للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير بطاريات مدفعية واستهداف مواقع قيادية تابعة للقوات الأوكرانية.

وفي سياق مقاطع فيديو (عن العمل القتالي لأطقم راجمات الصواريخ المتعددة غراد) نشرتها الوزارة اليوم على موقعها الرسمي ظهرت وحدات المدفعية في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أثناء تدميرها بطاريات المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية والهياكل الدفاعية التابعة لها إضافة إلى استهداف مواقع القيادة وإسكات أسلحتها المعادية والقضاء على معداتها العسكرية.

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الروسية تستخدم تكتيك التغييرات المتكررة لمواقع إطلاق النار موضحة أنه يتم استطلاع مواقع العدو وتحديد إحداثيات الأهداف باستخدام المسيرات.

من جانبها أعلنت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في المعدات والأفراد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم نقلته وكالة نوفوستي إن القوات الأوكرانية تكبدت خلال الاشتباكات مع قوات الجمهورية خسائر كبيرة في المعدات والأفراد وفقدت 54 جندياً أوكرانياً وخمس ناقلات جند مدرعة وبطاريتي مدفعية خلال الليلة الماضية.

وكانت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أعلنت أمس أن الجيش الأوكراني فقد 49 شخصاً و7 مدرعات ودبابة واحدة.

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