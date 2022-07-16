دونيتسك: عشرة قتلى و21 مصاباً جراء القصف الأوكراني خلال يومين

دونيتسك-سانا

أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين بجروح جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال اليومين الماضيين.

وجاء في بيان لقيادة قوات الجمهورية نقله موقع روسيا اليوم إن القوات الأوكرانية استهدفت حي بيتروفسكي صباح اليوم بـ 6 قذائف مدفعية من عيار 155 مم ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح مبيناً أن قوات نظام كييف قصفت أيضاً أراضي الجمهورية في اليوم الماضي ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 19 آخرين بجروح.

وتستخدم القوات المسلحة الأوكرانية مدافع عيار 155 مم ومدافع الهاوتزر بعيدة المدى التي حصلت عليها من بعض دول الناتو لقصف المدن والبلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بدوره قال رومان ستاروفويت حاكم مقاطعة كورسك الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا إن قوات كييف فتحت النار على قرية تيتكينو.

وكتب الحاكم على قناته في تيليغرام “بدأ اليوم السبت هجوم جديد للعدو على قرية تيتكينو أسفر عن نشوب حرائق نتيجة القصف الذي ما زال مستمراً”.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم باستمرار الأراضي الروسية الحدودية كان آخرها صباح أمس حين اعتدت القوات الأوكرانية بنيران المدفعية على قرية نيكيليتسي في مقاطعة بريانسك.

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