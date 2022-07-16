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الحرارة حول معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

2022-07-16

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق نتيجة استمرار تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية وحاراً سديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

  السبت الأحد الاثنين
دمشق 36 / 19 37 / 20 38 / 21
القنيطرة 28 / 16 29 / 17 31 / 18
درعا 34 / 18 35 / 19 37 / 20
السويداء 31 / 16 32 / 17 33 / 18
حمص 32 / 20 33 / 21 34 / 21
حماة 35 / 22 36 / 22 37/ 23
الحسكة 43 / 25 44 / 26 44 / 27
اللاذقية 31 / 24 32 / 25 32 / 25
طرطوس 31 / 25 32 / 26 32 / 26
حلب 37 / 22 38 / 23 40 / 24
إدلب 34 / 19 35 / 20 36 / 23
دير الزور 41 / 25 42 / 26 43 / 27
الرقة 38 / 23 39 / 25 40 / 26

 

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