لوغانسك-سانا

أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم أن القوات الأوكرانية استخدمت المروحيات لحرق حقول القمح وصوامع الحبوب أثناء انسحابها من عدة مناطق بعد تقدم القوات الروسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مساعد وزير الداخلية فيتالي كيسيليوف قوله إن “القوات المسلحة بجمهورية لوغانسك طردت الفاشيين بنجاح من بلدة فولتشيياروفكا حيث فروا باتجاه سيفيرسك وأضرموا النار في حقول الحبوب على طريقهم انتقاماً من ذلك”.

وأضاف إن القوات الأوكرانية استخدمت أيضاً المروحيات لاحراق هذه الحقول مشيراً إلى حادث مماثل وقع في بلدة روبيجنويه حيث قامت القوات الأوكرانية باستخدام تكتيكات الحرائق ذاتها في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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