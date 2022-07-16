افتتاح فعاليات مهرجان السنابل الرياضي الثقافي في قرية بعمرة بصافيتا

طرطوس-سانا

انطلقت في قرية بعمرة بريف صافيتا مساء اليوم فعاليات مهرجات السنابل وذلك من خلال مباريات (دوري بعمرة لكرة القدم ) لعام 2022 الذي يستمر لمدة شهر ويشارك فيه نحو 32 فريقاً من عدد من المحافظات السورية.

وأشار عضو المكتب التنفيذي بمحافظة طرطوس راتب إبراهيم في كلمة الافتتاح الى المكانة والجهد الكبير الذي يبذله أبناء المنطقة لإقامة المهرجان بوجود قامات فكرة فنية ثقافية رياضية وشعبية داعمة فيها.

وبين رئيس بلدية بعمرة لؤي سليمان في تصريح خاص لـ سانا أن وجود بيئة رياضية ثقافية بالمنطقة والحضور الشعبي الداعم و المحب كان له أكبر الأثر في إقامة المهرجان على مدى سنواته الـ 22 .

الدوري الذي تستضيف ساحة مدرسة الشهيد صلاح جميل عمران مبارياته بدأ بعرض رياضي راقص لفرقة زومبا تلاه مباراة استعراضية ودية بين فريقي مخضرمي قرية بعمرة و مخضرمي قرى صافيتا كانت مباراته الأولى بين فريقي رجال بعمرة وفريق تل سنون.

ولفت رئيس اللجنة الرياضية بالمهرجان منهل عبد الله في تصريح خاص لـ سانا إلى أن أهمية الدوري تكمن في كونه يحمل قيمة اجتماعية أخلاقية شعبية للإضاءة على المواهب الصاعدة وصقلها وتأهيلها لتكون في صفوف الأندية الرياضية مستقبلاً.

وأكد الحرص على إقامة المهرجان الذي توقف لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا ليعود بقوة أكبر وبمشاركة فرق من محافظتي حمص وحماة إضافة إلى محافظة طرطوس.

بدورها أوضحت مديرة مهرجان السنابل دانا عبد الرحيم أنه يقام بجهد ومتابعة من فعاليات أهلية وشعبية من المجتمع المحلي مع دعم من الجهات الحكومية بالمحافظة.

وأشارت إلى أن الفعاليات الثقافية الفنية المتنوعة للمهرجان تبدأ في النصف الثاني من شهر آب المقبل مع انتهاء الدوري الرياضي الذي يختتم بتتويج الفريق الأول ويتضمن معارض للرسم والنحت والمقتنيات التراثية إضافة الى المنتجات الريفية الغذائية والاشغال اليدوية مع حفل فني يرافقه تكريم المتفوقين بالشهادتين وذوي الشهداء وشخصيات ثقافية أدبية ضمن قطاع منطقة صافيتا.

حضر حفل الافتتاح محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي محمد حبيب حسين وفجر إبراهيم مدرب المنتخب الوطني السوري وعماد حماد رئيس الاتحاد الرياضي بطرطوس.

فاطمة حسين