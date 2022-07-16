ميزينتسيف: مسلحو كييف يقصفون سوقاً في دونيتسك لاتهام الجيش الروسي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات نظام كييف قصفت السوق المركزي بمدينة سلافيانسك في دونيتسك الشعبية لاتهام الجيش الروسي بشن ضربات عشوائية واستهداف المدنيين.

وقال ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي في تصريح اليوم نقلته وكالة نوفوستي “لقد ثبت بشكل موثوق أنه في سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية ولزرع المشاعر المعادية لروسيا بين السكان تقدم التشكيلات الأوكرانية على قصف المناطق السكنية” حيث قصفت قوات كييف المتمركزة في محطة سكة الحديد بسلافيانسك السوق المركزية في المدينة.

وأوضح ميزينتسيف أنه بعد دقائق قليلة من القصف كان صحفيون أوكرانيون يعملون في مكان الحادث ويلتقطون الصور والفيديوهات لعواقب الضربات العشوائية المزعومة التي شنتها القوات الروسية على المدنيين .

في سياق آخر أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل ستة من عسكرييها وإصابة ثمانية آخرين في المعارك ضد قوات كييف وفلول التشكيلات النازية التابعة لها.

وقالت قوات دونيتسك في بيان على قناتها على تيليغرام “إنه أثناء أداء الواجب العسكري في النضال من أجل الاستقلال قتل ستة وأصيب ثمانية من المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية”.

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