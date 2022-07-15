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55 خرقاً جديدا لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

2022-07-15

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 55 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم “إن خروقات قوى العدوان تضمنت 4 غارات طيران تجسسي على حيس واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية إضافة إلى 17 خرقاً بقصف مدفعي و32 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوى النظام السعودي ومرتزقته يواصلون بشكل مستمر  انتهاك هذا الاتفاق.

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