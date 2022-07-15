مصرع شخص وإجلاء مئات العائلات جراء حرائق الغابات شمال المغرب

الرباط-سانا

لقي شخص مصرعه وأجلت السلطات المغربية مئات الأسر بسبب اندلاع حرائق غابات نائية في إقليم العرائش شمال المغرب.

ونقلت وكالة انباء المغرب عن مصادر محلية بإقليم العرائش قولها في بيان اليوم: “تم العثور على جثة شخص مصاب بحروق متعددة في إحدى الحرائق المستعرة في منطقة العرائش كما تم نقل 1156 أسرة متواجدة بالقرب من أماكن الحرائق حفاظاً على سلامتها”.

وأشارت المصادر إلى أن فرق الإطفاء المدعومة بمختلف وسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي تواصل العمل لاحتواء الحرائق المستعرة منذ الأربعاء الماضي وطالت مساحات واسعة من إقليم العرائش.