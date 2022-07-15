موسكو: على الغرب إقناع نظام كييف بالدخول في مفاوضات موضوعية

نيويورك-سانا

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن على الغرب اقناع نظام كييف بالدخول في مفاوضات موضوعية مع روسيا لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوليانسكي قوله في تصريحات إذاعية اليوم “إن أفضل دعم يمكن أن تقدمه الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة لأوكرانيا هو إضفاء القليل من المعنى على التخطيط السياسي والإجراءات السياسية للقيادة الأوكرانية من أجل بدء مفاوضات سلام موضوعية وجادة مع روسيا حول شروط وقف إطلاق النار”.

وأشار إلى أن المفاوضات عقدت بين البلدين في آذار وكان لدى الوفد الأوكراني بعض الأفكار السليمة التي يمكن اعتبارها أساساً للمناقشة لكن فجأة غيروا رأيهم بعد التشاور وخاصة مع واشنطن ولندن وعادوا بتقييمات غير واقعية تماماً لما يحدث”.

واوضح أن “الوضع العسكري على الأرض يتطور ليس لصالح أوكرانيا” داعياً واشنطن ولندن الى إقناع القيادة الأوكرانية بقبول الواقع ومواجهة الحقيقة بدلاً من إضاعة الوقت.

من جهة ثانية أكد بوليانسكي أن روسيا لن تنسى تزويد الدول الغربية لنظام كييف بالأسلحة التي يستخدمها في قصف المدنيين.