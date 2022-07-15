شمخاني: احترام سيادة دول المنطقة من مقومات إرساء السلام

طهران-سانا

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن احترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها من المقومات الأساسية لإرساء السلام فيها.

ونقلت وكالة ارنا عن شمخاني قوله خلال لقائه نظيره الأذربيجاني (أوسوب اف) بالعاصمة الأذربيجانية باكو “إن العمل المستمر لإرساء السلام في المنطقة من الاستراتيجيات الرئيسية لإيران” موضحاً أن “احترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها من المقومات الأساسية لإرساء السلام”.

وأضاف “لا يمكن للأمن المستورد أن يضمن مصالح دول المنطقة على المدى الطويل والطريقة الوحيدة لتحقيق الأمن المستدام هي التعاون المسؤول بين دولها” مشيراً إلى معارضة إيران أي عمل يؤدي إلى زعزعة الأمن واحداث التغييرات في الجغرافيا السياسية للمنطقة.

ولفت شمخاني إلى مخططات كيان الاحتلال الصهيوني للتغلغل في آليات الأمن بالمنطقة وقال “إن هذا الكيان باعتباره المركز الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة يعاني اليوم من الأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والداخلية لذلك يلجأ إلى نقلها إلى المنطقة”.

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