آلهة العدالة نيمسيس تزين جدار مسرح التربية في السويداء

السويداء-سانا

أنجز عدد من طلاب وأساتذة قسم النحت في كلية الفنون الجميلة الثانية في السويداء عملاً فنياً يجسد أحد الآلهة السورية القديمة لتزيين جدار مسرح مديرية التربية مشكلاً إضافة مهمة وجمالية ضمن موقعه.

والعمل حسب المشرفة عليه في قسم النحت بكلية الفنون الجميلة الدكتورة إخلاص الفقيه عبارة عن لوحة جدارية نحتية (رولييف) من الميثولوجيا السورية بارتفاع 180 سنتيمتراً وعرض 130 سنتيمترا وتمثل آلهة العدالة (نيمسيس) حارسة الحقوق ورمز المساواة وإنصاف الحق والتي تعود للقرن الثالث الميلادي.

ويحمل العمل الذي تم تنفيذه ضمن مشروع تمكين الشباب في جمعية تنظيم الأسرة السورية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وفقاً للفقيه رسالة هادفة لربط الماضي بالحاضر ونشر الرموز السورية القديمة والتعريف بها وهو مأخوذ عن نسخة أصلية بحجم اصغر سبق إهداؤها للأمم المتحدة كدليل على الحضارة السورية.

وأشارت الدكتورة الفقيه إلى أن اختيار هذا العمل تم ضمن فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة وتحقيق المساواة في كل الأطر الاجتماعية والعملية ولا سيما في سورية التي امتازت منذ القدم وإلى اليوم بقوة المرأة العاملة والأم والمربية التي كانت رمزاً للعطاء حتى وصلت إلى مقاليد الحكم في بعض الحضارات السابقة مثل الملكة زنوبيا.

والعمل تم إنجازه على مراحل عدة وعلى مدار ثلاثة أسابيع أولها التشكيل بالطين على شكل لوحة جدارية ثم صب القالب الجصي وسكبه بمادة مقاومة لعوامل الطبيعة وهي الفيبر كلاس.

وشارك في إنجاز العمل كل من الطلاب الياس فريحات ومهران أبو صعب وصالح سراي الدين بمشاركة الطلاب ربيعة الديش وراما السيد وسفر حرب ومعتصم العشعوش وأشرف الشحف بإشراف الدكتورة الفقيه والمدرس ريدان منذر.

عمر الطويل

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