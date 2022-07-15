روسيا تفرض عقوبات على 384 برلمانياً يابانياً

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات على 384 من أعضاء البرلمان الياباني ليصبحوا على قائمة الممنوعين من الدخول إلى روسيا وذلك وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالة نوفوستي اليوم “تم اتخاذ قرار بمنع 384 عضواً من أعضاء مجلس النواب الياباني من دخول روسيا اعتباراً من الـ 14 من الشهر الجاري وهم ممن اتخذوا موقفاً غير ودي ومعادياً لروسيا ووجهوا اتهامات لا أساس لها ضدها في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار مرتبط بفرض حكومة اليابان في نيسان الماضي عقوبات شخصية ضد عدد كبير من النواب في مجلس الدوما الروسي.

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