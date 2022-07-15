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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في نابلس

2022-07-15

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيتا وبيت دجن قرب نابلس واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

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