إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى لإصابة خمسة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي يومي الجمعة والسبت حيث باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

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