SCS-NET
الشريط الأخباري

إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

2022-07-15

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى لإصابة خمسة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي يومي الجمعة والسبت حيث باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم في كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved