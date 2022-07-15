بوتين يجري تغييرات في الحكومة الروسية ومؤسسة روس كوسموس

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوماً رئاسياً عين بموجبه وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف في منصب نائب رئيس الحكومة.

وذكرت وكالة نوفوستي أنه وفقاً للمرسوم سيجمع مانتوروف في منصبه الجديد بين مهامه كوزير للصناعة والتجارة ونائب لرئيس الحكومة.

كما أعفى بوتين يوري بوريسوف من منصب نائب رئيس الوزراء الروسي لصناعة الدفاع وعينه مديراً لمؤسسة (روس كوسموس) بدلاً عن دميتري روغوزين الذي تمت إقالته.

وخلال اجتماع مجلس الدوما الذي أقر تعيينه نائباً لرئيس الوزراء أشار مانتوروف إلى أنه “من الضروري التحول من سياسة صناعية موجهة نحو السوق بشكل مطلق إلى سياسة ضمان السيادة التكنولوجية أولاً وقبل كل شيء لضمان إمدادات المكونات الحيوية”.

وأضاف إن روسيا “لا تعاني من مشاكل في احتياجاتها من الأسمدة ولن تكون هناك لأننا نغطي جميع الاحتياجات المحلية بأكثر من الضعف”.

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