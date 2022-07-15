فيرشينين وصباغ: ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية بما يضمن سيادتها وسلامة أراضيها

نيويورك-سانا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ مستجدات الأوضاع في سورية وسبل إيصال المساعدات الإنسانية إليها بما يضمن سيادتها وسلامة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم إن هذه المباحثات جاءت على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول الوضع الحالي في سورية وما حولها مع التركيز على مهام تكثيف وتوسيع المساعدات الإنسانية الدولية لجميع السوريين المحتاجين لها دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة واحترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها وكذلك قواعد القانون الدولي الإنساني.

ووفقاً للبيان تبادل الجانبان الآراء حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2462 الصادر في الـ 21 من الشهر الحالي حول تمديد فترة إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

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