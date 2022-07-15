الخارجية الروسية: نهج المواجهة مع روسيا يضعف الأمن الأوروبي

موسكو-سانا

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن اتباع الاتحاد الأوروبي لنهج المواجهة مع روسيا يضعف أمنه وأمن الدول المجاورة له ويخلق خطوطاً جديدة للانقسام فيه.

وقال رودينكو للصحفيين اليوم في موسكو “من خلال نهج المواجهة والرغبة في إجبار الدول الأخرى على السير بما يتماشى مع سياسة العقوبات غير الشرعية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي فإن الاتحاد الأوروبي يحرض على خلق خطوط انقسام جديدة في أوروبا ما يضعف ليس فقط أمنه ولكن أيضاً أمن تلك الدول المجاورة له”.

ورداً على سؤال حول مدى التهديد المحتمل لمصالح روسيا في حال انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي أشار رودينكو إلى أن “هذا الاتحاد الذي تم إنشاؤه بهدف منع الحروب في أوروبا لم يبق منه إلا القليل جداً من الناحيتين الاقتصادية والعقلانية وتهيمن عليه الآن السياسة والإيديولوجيا”.

وفيما يتعلق بحل الازمة الأوكرانية بين رودينكو أنه “من الواضح أن استمرار سياسة الاتحاد الأوروبي غير الودية تجاه روسيا لن يؤدي إلا إلى تحفيز نية كييف لحل المشاكل على أرض المعركة”.

واعتبر رودينكو أنه من السابق لأوانه التنبؤ بمدة عملية التفاوض مع أوكرانيا والتحدث عن إمكانية انضمام مختلف اللاعبين الدوليين فيها لأن المفاوضات متوقفة حالياً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency