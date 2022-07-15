وثائق تؤكد حالات فرار جماعي بين المظليين الأوكرانيين

موسكو-سانا

كشف الجيش الروسي عن وثائق تمت مصادرتها تؤكد وجود حالات فرار جماعي في صفوف المظليين الأوكرانيين في جميع المناطق وتحت ذرائع مختلفة.

وأوضحت القوات الخاصة للحرس الروسي في جمهورية لوغانسك الشعبية في بيان لها اليوم نقلته وكالة نوفوستي أنها “صادرت وثائق تؤكد وقائع فرار جماعي للأفراد العسكريين الأوكرانيين حيث غادر العشرات من الجنود والرقباء من سرايا المظليين من كتيبة المظليين الأوكرانية الثانية للوحدة العسكرية رقم (1126 إي) خط الدفاع الأمامي في الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران الماضيين دون إذن استناداً لجميع أنواع الذرائع وقد وردت في الوثائق الأسماء والألقاب والأسماء الأولى والمواقع العسكرية والرتب في عشرات التقارير الواردة من الكتيبة حول الفارين”.

ولفت البيان إلى أن بعض المظليين الأوكرانيين يستغلون أي فرصة تتاح لهم للفرار بما في ذلك عدم العودة من العطلة.