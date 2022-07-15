كروم العنب بقرية قرفا بريف درعا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فيرشينين وصباغ: ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية بما يضمن سيادتها وسلامة أراضيها
2022-07-15
موسكو: الغرب يواصل تسييس ملف المساعدات الإنسانية إلى سورية
2022-07-15
مباحثات سورية إيرانية في مجال الإدارة الحضرية للمدن
2022-07-14
مباحثات سورية إيرانية حول سبل تعزيز التعاون في مجال المدن والبلديات وإدارتها
2022-07-13
رئيس لوغانسك: سنقيم علاقات دبلوماسية مع سورية قريباً
2022-07-13
رئيس الوزراء الأرمني: نولي اهتماماً كبيراً للتعاون مع سورية
2022-07-12
مجلس الأمن يمدد (آلية إدخال المساعدات) ستة أشهر.. السفير صباغ: سورية حريصة على وصول المساعدات إلى جميع مواطنيها دون تمييز
2022-07-12
محليات
أجواء حارة وسديمية مغبرة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2022-07-15
طبيب أسنان سوري يحقق براءة اختراع جديدة ويسجلها باسم جامعة تشرين
2022-07-14
الحرارة غداً حول معدلاتها وأجواء حارة نسبياً
2022-07-14
تقييم الموسم الزراعي الحالي وآفاق تطويره للعام القادم خلال اجتماع في درعا
2022-07-14
تشغيل 7 محطات تحلية لتأمين مياه الشرب للحسكة بعد تأخر الضخ من محطة علوك
2022-07-14
تقديراً لتضحيات أبنائهم.. تكريم 100 أسرة شهيد من الجيش في حماة
2022-07-14
صرف تعويضات للمتضررين من العاصفة في اللاذقية بداية الأسبوع القادم
2022-07-14
رياضة
نادي فيروزة يخسر أمام نفط الشمال العراقي في بطولة غرب آسيا لكرة القدم للسيدات
2022-07-14
برشلونة يجدد عقد الفرنسي ديمبيلي
2022-07-14
موراي إلى ربع نهائي بطولة نيوبورت الدولية للتنس
2022-07-14
مصعب محمد مدرباً جديداً لحطين للموسم الكروي القادم
2022-07-14
مونت يحسم مستقبله مع تشيلسي
2022-07-13
الإسباني كارينو بوستا يبلغ ربع نهائي بطولة باشتاد للتنس
2022-07-13
برشلونة يعلن توصله لاتفاق مع البرازيلي رافينيا
2022-07-13
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب
2022-07-15
بكين: سلسلة تدابير لتعزيز التجارة الخارجية خلال النصف الثاني من العام الجاري
2022-07-15
تراجع أسعار النفط
2022-07-15
بورصة وول ستريت الأمريكية تفتح منخفضة
2022-07-14
المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو بمنطقة اليورو لعامي 2022 و2023
2022-07-14
انخفاض أسعار النفط إلى دون 97 دولاراً للبرميل
2022-07-14
تراجع أسعار الذهب
2022-07-14
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الشريط الأخباري
فيرشينين وصباغ: ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية بما يضمن سيادتها وسلامة أراضيها
موسكو: الغرب يواصل تسييس ملف المساعدات الإنسانية إلى سورية
وثائق تؤكد حالات فرار جماعي بين المظليين الأوكرانيين
الاحتلال التركي يعتدي بالمدفعية على ريف الحسكة
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف المناطق السكنية بالصواريخ والمدفعية
الصحة: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا وشفاء حالتين
تشغيل 7 محطات تحلية لتأمين مياه الشرب للحسكة بعد تأخر الضخ من محطة علوك
التعليم العالي: امتحان السنة التحضيرية في موعده واستئناف لقاءات التعليم المفتوح غداً
القوات الروسية تدمر فصيلة مدافع أمريكية الصنع في خاركوف وتسقط طائرتين حربيتين أوكرانيتين
وزير الصحة: استمرار جاهزية المشافي والمراكز الصحية لتأمين الخدمات للمواطنين
كروم العنب بقرية قرفا بريف درعا
2022-07-15
تصوير: ضياء الدين السعيد
قرية قرفا
كروم العنب
2022-07-15
Rem
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