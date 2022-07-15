دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف المناطق السكنية بالصواريخ والمدفعية

دونيتسك-سانا

بينت قيادة قوات دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت اليوم العديد من المناطق في الجمهورية بالصواريخ وقذائف المدفعية.

وقالت قيادة قوات الجمهورية في بيان نقلته وكالة نوفوستي: ” تم صباح اليوم استهداف بلدة ياسينوفاتايا بعشرة صواريخ غراد وخمس قذائف مدفعية من عيار 122 مم”.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً إطلاق 13 قذيفة أخرى من عيار 155 مم على قرية دولوميتنويه التي تقع على بعد 30 كم من مدينة غولوفكا و6 قذائف من عيار 122 مم على قرية زايتسوفو و6 قذائف من راجمات هيمارس الأمريكية على المركز السكني ستاخانوف.

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