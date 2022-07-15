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زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب غرب الإكوادور

2022-07-15

كيتو-سانا

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر غرب الإكوادور الليلة الماضية ولم ترد تقارير عن أضرار مادية أو بشرية.

ونقلت رويترز عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوله إنه تم رصد الزلزال الذي وقع على عمق 80 كيلومترا بالقرب من مدينة غواياكيول.

بدوره استبعد مركز التحذير من أمواج المد العاتية تسونامي في المحيط الهادي احتمال حدوث أمواج تسونامي في المحيط.

وكان زلزال مدمر بلغت شدته 7.8 درجات ضرب الاكوادور عام 2016 قبالة الساحل الشمالي الغربي وتسبب بمقتل 233 شخصاً وإصابة أكثر من 600 آخرين بجروح.

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