الدفاع الروسية: النازيون الجدد يواصلون احتجاز المدنيين لاستخدامهم دروعاً بشرية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نازيي كييف يتعمدون قصف القوات الروسية من مدرسة في كراماتورسك بدونيتسك الشعبية لدفع الجيش الروسي للرد واتهامه بقصف المدارس والبنى المدنية التي يحتجز فيها المدنيون دروعاً بشرية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله: “أطلق النازيون الجدد قذائف المدفعية على مواقع القوات الروسية وتشكيلات جمهورية دونيتسك الشعبية.. من منطقة المدرسة رقم 3 بشارع ناديا كورتشينكو في كراماتورسك

بجمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضاف إن “النازيين الجدد حاولوا بتصرفهم هذا استفزاز القوات الروسية للرد على إطلاق النار حيث يحتجزون سكان المنازل المجاورة في قبو المدرسة بحجة ضمان أمنهم فيما يستخدمونهم دروعا بشرية”.

وذكر أنه تم نشر وحدات من النازيين الأوكرانيين في المنازل ببلدة بيلباسوفكا بمنطقة كراماتورسك ومدفعية ذاتية الحركة ومستودعات للذخيرة في المنطقة حيث يحتجز النازيون المدنيين دروعا بشرية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency