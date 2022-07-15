وفاة شاب بالعقد الثالث من العمر في السكن الجامعي بحلب

حلب سانا

أعلنت وزارة الداخلية اليوم أنه تم العثور على جثة شاب بالعقد الثالث من العمر في السكن الجامعي بحلب وأن التحقيقات جارية لكشف ملابسات وفاته.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه انه عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم تلقى قسم شرطة الشهباء بحلب من إدارة السكن الجامعي خبرا بوجود رائحة كريهة منبعثة من غرفة مغلقة ضمن احدى الوحدات السكنية وعلى الفور توجهت دورية من القسم المذكور إلى المكان وعند فتح باب الغرفة شوهد شاب في العقد الثالث من العمر معلقا من رقبته بحزام حقيبة على مواسير “شوفاجات” التدفئة.

وأضافت الوزارة: إن هيئة الكشف الطبي والقضائي ودورية من قسم الأدلة بفرع الأمن الجنائي حضرت إلى موقع الحادث وتبين أن سبب الوفاة ناجم عن نقص الأكسجة الدماغية نتيجة انضغاط الأوعية العنقية جراء الشنق وتم تقدير زمن الوفاة من يومين إلى خمسة أيام ومن خلال التحقيقات الأولية تبين أن الشاب يدعى علي.س وهو طالب في جامعة حلب اختصاص لغة عربية وهو من ذوي الإعاقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم من قبل قسم شرطة الشهباء ولا تزال التحقيقات جارية.