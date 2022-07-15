فولودين: واشنطن وحلفاؤها يعملون لإطالة أمد القتال في أوكرانيا

موسكو-سانا

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بأن واشنطن وحلفاءها يفعلون كل ما في وسعهم لإطالة أمد القتال في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فولودين قوله خلال كلمة ألقاها في مجلس نواب جمهورية لوغانسك الشعبية المحررة “إن واشنطن وبروكسل تبذلان قصارى جهدهما لضمان استمرار القتال حتى آخر أوكراني”.

وأشار فولودين إلى أن الأجيال القادمة من مواطني أوكرانيا يجري استعبادها بالقروض العسكرية أكثر فأكثر واستخدامها كمواد استهلاكية.

من جهتها دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سفارة الولايات المتحدة في كييف للاعتراف بأن الأسلحة التي تسلمها واشنطن لنظام كييف تطيل أمد القتال وتقتل المدنيين في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا عبر تيليغرام تعليقاً على دعوة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كييف مواطنيها لمغادرة أوكرانيا فوراً “إن السفارة الأمريكية في أوكرانيا نسيت أن تضيف أن واشنطن تنقل أسلحة أمريكية إلى نظام كييف ما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع ومقتل المدنيين”.

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