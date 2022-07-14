رئيسي: أي خطأ ترتكبه واشنطن وحلفاؤها في المنطقة سيقابل برد قاس

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن إيران الآن أقوى من أي وقت مضى وأن الأميركيين في أضعف فتراتهم على الإطلاق مشدداً أن أي خطأ ترتكبه واشنطن وحلفاؤها في المنطقة سيقابل برد قاس.

وقال رئيسي في كلمة له اليوم في مدينة كرمانشاه غرب إيران أن شعوب المنطقة تكره بشدة العلاقات المهينة التي تربط حكوماتها بالولايات المتحدة لافتاً إلى أن تدخلات أميركا والدول الأجنبية الأخرى في المنطقة لا تثمر سوى الأزمات وزعزعة الاستقرار.

وأضاف رئيسي إن القدرات الايرانية تجلب الأمن والاستقرار للمنطقة.

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