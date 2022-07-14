نادي فيروزة يخسر أمام نفط الشمال العراقي في بطولة غرب آسيا لكرة القدم للسيدات

عمان-سانا

خسر نادي فيروزة أمام نادي نفط الشمال العراقي بهدف مقابل لا شيء في أولى مبارياته ببطولة غرب آسيا للأندية للسيدات بكرة القدم المقامة حالياً في مدينة الزرقاء الأردنية.

وسجلت هدف المباراة الوحيد اللاعبة ديرين محمود عند الدقيقة الرابعة عشرة وحاولت لاعبات فيروزة التعويض ولاسيما في الشوط الثاني ولكن لم يتحقق ذلك لتنتهي المباراة بتقدم الفريق العراقي بهدف نظيف.

ويلتقي فيروزة مع الأرذوكسي الأردني في مباراته الثانية بينما يختتم البطولة بلقاء الصفا اللبناني.

وتلعب الأندية فيما بينها ضمن مجموعة واحدة وبنظام الدوري من مرحلة واحدة وبعد ذلك يتقابل أول الترتيب العام مع ثاني الترتيب لتحديد البطل والوصيف ويتواجه الثالث والرابع لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

هناء صقور

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