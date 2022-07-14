إجلاء نحو 4 آلاف شخص في فرنسا بسبب حرائق الغابات

باريس-سانا

أجلت السلطات الفرنسية نحو 4 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات المستعرة جنوب غرب البلاد منذ عدة أيام.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات المحلية قولها اليوم في بيان “إن الحرائق مستعرة في غابات الكثبان الرملية قرب منطقة جيروند بينما تواصل فرق الإطفاء إخمادها بمساندة 6 مروحيات” مشيرة إلى أنه “تم إجلاء نحو 4 آلاف شخص من المنطقة بمن فيهم موظفو قاعدة عسكرية”.

ولم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا فيما تسببت النيران في تدمير آلاف الهتكارات من الأراضي.

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