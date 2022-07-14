SCS-NET

إجلاء نحو 4 آلاف شخص في فرنسا بسبب حرائق الغابات

2022-07-14

باريس-سانا

أجلت السلطات الفرنسية نحو 4 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات المستعرة جنوب غرب البلاد منذ عدة أيام.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات المحلية قولها اليوم في بيان “إن الحرائق مستعرة في غابات الكثبان الرملية قرب منطقة جيروند بينما تواصل فرق الإطفاء إخمادها بمساندة 6 مروحيات” مشيرة إلى أنه “تم إجلاء نحو 4 آلاف شخص من المنطقة بمن فيهم موظفو قاعدة عسكرية”.

ولم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا فيما تسببت النيران في تدمير آلاف الهتكارات من الأراضي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

عمليات إجلاء للسكان قرب العاصمة اليونانية بسبب حرائق الغابات

أثينا-سانا بدأت السلطات اليونانية اليوم عمليات إجلاء للسكان في الضواحي الجنوبية للعاصمة أثينا مع تفاقم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved