موسكو-سانا

وصف النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيريميت مزاعم النظام الأوكراني بأن الأسلحة الغربية تغير مسار الحرب بأنها مجرد وهم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شيريميت قوله اليوم “لقد شعرت سلطات كييف بالحماس الشديد عندما تحدثت عن دور وأهمية الأسلحة الغربية في أوكرانيا ويجب عليهم ألا يعيشوا في الأوهام فروسيا ستبدد بمهارة أوهام فعالية الأسلحة الغربية كما فعلت مع الطائرات التركية المسيرة”.

وشدد شيريميت على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لاستهداف المدنيين لن يمر دون عقاب.

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